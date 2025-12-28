Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

A pocos meses de terminar su gestión como senadora de la república, María José Pizarro, da luces de lo que sería su futuro político en donde no descarta ser candidata a la Alcaldía de Bogotá.

Comienzan el fin de su labor como senadora de la república, ¿cumplió con las expectativas o quedaron temas pendientes?

María José Pizarro: Tengo un sabor agridulce porque fueron ocho años de mi vida dedicados a hacer una labor fuerte, con un reconocimiento importante y con una valoración grande, inclusive por parte de los actores que me fueron contrarios. Dejar el Congreso de la República genera nostalgia, pero bueno la vida lo llama a uno a otras tareas y no importa desde donde esté, la gente tiene claro que siempre estaré dando la pelea por los más necesitados de este país.

¿Le gustaría hacer parte del gabinete de Iván Cepeda, si llegase a ganar la presidencia de la república?

María José Pizarro: Por supuesto. Yo quisiera hacer parte de la continuidad de este gobierno progresista.

¿Qué cree que se debe sostener de la presidencia de Gustavo Petro en un eventual gobierno de Iván Cepeda y que cambios considera necesarios?

María José Pizarro: Se debe continuar en la lucha por consolidar una reforma agraria, profundizando el enfoque social para que se supere la desigualdad; el manejo de la economía que ha sido responsable a pesar de las desigualdades.

¿Qué cambios cree que se deben hacer?

María José Pizarro: Iván Cepeda lo ha dicho, y es que Colombia debe hacer un esfuerzo por ser un Estado austero. Otra cosa es que las maneras  de comunicar los logros debe hacerse de manera más asertiva.

¿Es posible unir al Pacto Histórico con Fuerza Ciudadana?

María José Pizarro: Somos parte de las mismas raíces. Somos fuerzas que tenemos la misma línea, y el llamado siempre va a hacer para que confluyamos en la consulta y ojalá Carlos Caicedo se integre.

Desde ya su nombre empieza a sonar para la Alcaldía de Bogotá, ¿sí le gustaría?

María José Pizarro: Yo amo a esta ciudad, por supuesto que sí.

Nota recomendada: Alerta de la Defensoría por problemas de orden público en Norte de Santander

Oscar Sevillano

[email protected]
Graduado en Locución y Medios Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Cursa último Semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Fundación Universitaria San Alfonso. En mi condición de comunicador he desarrollado habilidades en el campo de la investigación, la redacción periodística y la opinión, lo que me han permitido destacarme en el campo del periodismo y la opinión pública. Periodista de la redacción política y en temas de Bogotá. Columnista de opinión.
Más contenido del autor

PORTADA

¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

| Confidencial Noticias | , ,
Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
Siga leyendo

Encuesta indica que Roy Barreras entra al ramillete de los cinco favoritos

| Confidencial Noticias | , , ,
El precandidato presidencial Roy Barreras se metió en el grupo de los cinco favoritos en preferencias electorales para la presidencia de la república. De acuerdo con la reciente encuesta adelantada por la firma W.A.A. con una muestra de 11.509 personas en…
Siga leyendo

Cae red criminal dedicada al tráfico de migrantes venezolanos

| Confidencial Noticias | ,
Un operativo de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura de una red de personas dedicadas al tráfico de migrantes venezolanos. Esta red estaba dedicada a transportar de manera ilegal a…
Siga leyendo

Policía incauta 531 frascos de “Tusi”

| Confidencial Noticias | ,
El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un integrante de la red criminal conocida como “La Cordillera”, identificado con el alias de “Pastuso”, así como la incautación de un cargamento compuesto por 531 frascos de…
Siga leyendo

Alerta de la Defensoría por problemas de orden público en Norte de Santander

| Confidencial Noticias | ,
Miles de familias se han visto afectadas por el cruce de balas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias en Norte de Santander, alertó la Defensoría del Pueblo. Los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias del Frente…
Siga leyendo