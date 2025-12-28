A pocos meses de terminar su gestión como senadora de la república, María José Pizarro, da luces de lo que sería su futuro político en donde no descarta ser candidata a la Alcaldía de Bogotá.

Comienzan el fin de su labor como senadora de la república, ¿cumplió con las expectativas o quedaron temas pendientes?

María José Pizarro: Tengo un sabor agridulce porque fueron ocho años de mi vida dedicados a hacer una labor fuerte, con un reconocimiento importante y con una valoración grande, inclusive por parte de los actores que me fueron contrarios. Dejar el Congreso de la República genera nostalgia, pero bueno la vida lo llama a uno a otras tareas y no importa desde donde esté, la gente tiene claro que siempre estaré dando la pelea por los más necesitados de este país.

¿Le gustaría hacer parte del gabinete de Iván Cepeda, si llegase a ganar la presidencia de la república?

María José Pizarro: Por supuesto. Yo quisiera hacer parte de la continuidad de este gobierno progresista.

¿Qué cree que se debe sostener de la presidencia de Gustavo Petro en un eventual gobierno de Iván Cepeda y que cambios considera necesarios?

María José Pizarro: Se debe continuar en la lucha por consolidar una reforma agraria, profundizando el enfoque social para que se supere la desigualdad; el manejo de la economía que ha sido responsable a pesar de las desigualdades.

¿Qué cambios cree que se deben hacer?

María José Pizarro: Iván Cepeda lo ha dicho, y es que Colombia debe hacer un esfuerzo por ser un Estado austero. Otra cosa es que las maneras de comunicar los logros debe hacerse de manera más asertiva.

¿Es posible unir al Pacto Histórico con Fuerza Ciudadana?

María José Pizarro: Somos parte de las mismas raíces. Somos fuerzas que tenemos la misma línea, y el llamado siempre va a hacer para que confluyamos en la consulta y ojalá Carlos Caicedo se integre.

Desde ya su nombre empieza a sonar para la Alcaldía de Bogotá, ¿sí le gustaría?

María José Pizarro: Yo amo a esta ciudad, por supuesto que sí.

Nota recomendada: Alerta de la Defensoría por problemas de orden público en Norte de Santander