La senadora María José Pizarro y la exministra de Salud, Carolina Corcho, protagonizan el nuevo rifirrafe al interior del Pacto Histórico por la cabeza de lista al Senado de la República del Pacto Histórico.

Al respecto, dice la senadora María José Pizarro que renunció a la precandidatura presidencial, luego de acordar que sería la cabeza en la lista al Senado. Por su parte la exministra Corcho, alega que su votación en la consulta la hace merecedora de este lugar.

Corcho asegura que se prometió este lugar a quien ocupara el segundo lugar en la votación de la consulta. Pizarro pide a la exministra aceptar su derrota y reconocer además que no hizo parte de los acuerdos iniciales.

Nota recomendada: Las dudas del registrador por la recolección de firmas para la candidatura de Daniel Quintero



La congresista defiende estos acuerdos y dice además que no pueden ser modificados de la noche a la mañana.

La decisión de quien será la cabeza de lista del Pacto Histórico podría terminar en manos del presidente Gustavo Petro, en el caso de que el conflicto entre Pizarro y Corcho no cese y por el contrario, siga escalando.