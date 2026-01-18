Ir al contenido principal

A pesar de que ya está definida la fecha de las primeras elecciones de 2026, correspondientes al Senado, la Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas, más del 60 % de los colombianos mayores de 18 años aún no ha decidido por quién votar. Así lo aseguró César Caballero, director de la firma encuestadora Cifras y Conceptos.

De acuerdo con Caballero, “el grueso de la población colombiana, a la fecha, no ha decidido por quién votar”.

El director de Cifras y Conceptos considera que las relaciones internacionales serán un factor determinante en la contienda electoral, especialmente en lo relacionado con Estados Unidos y Venezuela.

“El presidente Donald Trump ha sido clave en todos los procesos electorales; trató de influir en Brasil, en Argentina, en Chile y en prácticamente todas las elecciones de América Latina en los últimos meses. No es extraño que también lo haga en Colombia”, afirmó Caballero.

Agregó que no sería extraño que, durante una eventual visita a la Casa Blanca, el presidente Gustavo Petro le solicite a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que lo retire de la Lista Clinton, junto con su esposa, su hijo y su ministro del Interior, Armando Benedetti, lo cual podría generar exigencias por parte del gobierno estadounidense.

Para Caballero, el tema de Venezuela mantiene tanto a la oposición como al Pacto Histórico en un dilema complejo. Según su análisis, “hace unas semanas la oposición trató de acorralar a Petro y a Cepeda asociándolos con el chavismo y con Nicolás Maduro, mientras que el discurso de la izquierda se enfocaba en señalar que la derecha colombiana era progringa. Hoy, con Trump acercándose a lo que queda del régimen venezolano, ambos sectores han perdido fuerza en su narrativa y se encuentran un poco desubicados”, puntualizó.

