El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, respondió a la invitación de la candidata presidencial, Claudia López, para que integrara junto con ella y el exministro Juan Fernando Cristo una nueva consulta con quienes se consideran como políticos del centro político.

Estimada @ClaudiaLopez: gracias por haberme tenido en cuenta para la consulta que estás proponiéndole al país. Tal y como te lo dije por teléfono, mi intención es participar como candidato en la primera vuelta presidencial. Les deseo muchos éxitos el próximo 8 de marzo. — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) January 20, 2026

Claudia López busca conformar un grupo de aspirantes al primer cargo del país para armar una tercera consulta que elija a uno de ellos para que en nombre del centro compita en la primera vuelta en el mes de mayo.

