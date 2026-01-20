Confidencial Noticias
El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, respondió a la invitación de la candidata presidencial, Claudia López, para que integrara junto con ella y el exministro Juan Fernando Cristo una nueva consulta con quienes se consideran como políticos del centro político.
Claudia López busca conformar un grupo de aspirantes al primer cargo del país para armar una tercera consulta que elija a uno de ellos para que en nombre del centro compita en la primera vuelta en el mes de mayo.
PORTADA
Gobierno reduce el sueldo de los congresistas eliminando la prima especial
El Gobierno Nacional firmó el decreto 0030 de 2026, derogando el decreto 2170 del 4 de octubre del 2013 firmando durante el período de Juan Manuel Santos con el cual se creó la prima especial de servicios en la remuneración mensual de los congresistas. …
Registraduría denunciará a quienes presentaron firmas falsas para validar candidaturas
El registrador Nacional, Hernán Penagos, anunció acciones penales en contra de dos aspirantes que entregaron información falsa en el proceso de validación de firmas para candidaturas independientes. La acción penal será presentada en contra de los…
La tercera vía de Claudia López
La candidata presidencia y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, busca conformar un grupo de aspirantes al primer cargo del país para armar una tercera consulta que elija a uno de ellos para que en nombre del centro compita en la primera vuelta en el mes de…
¿Por qué la Fiscalía retiró la imputación al director de la UNP?
La Fiscalía ha retirado la petición de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay a principios de junio de 2025 en la capital del país, Bogotá, tras el que…
Educación flexible para adultos: cómo retomar los estudios y avanzar profesionalmente
En un contexto social y económico cada vez más dinámico, la educación ha dejado de ser un proceso exclusivo de una etapa temprana de la vida. Hoy, jóvenes y adultos buscan retomar o continuar su formación académica en momentos diversos, muchas veces después…