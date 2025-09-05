Mauricio Cárdenas pide a Gustavo Petro responsabilizarse por los ataques a militares y policías

El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas Santamaría, hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro, por la situación de seguridad que atraviesa Colombia. Según Cárdenas, que ha puesto en duda el manejo del orden público y que, según su análisis, «ha hecho que el país retroceda 30 años en materia de seguridad, protección de la ciudadanía y respeto a la institucionalidad.

Para Cárdenas, el reciente ataque con gasolina y fuego a grupo de militares en el departamento del Putumayo, al igual que la muerte de policías y militares en emboscadas, evidencian el fracaso de la política de “Paz Total”, que ha desprotegido a la Fuerza Pública, debilitado la institucionalidad y dejado a los ciudadanos a merced de los grupos criminales.

Nota relacionada: Campesinos del Putumayo trataron de incinerar a un grupo de militares

Cárdenas afirma que, el Estado no puede arrodillarse a los grupos delincuenciales, y el presidente Petro tiene que salir a dar la cara y a replantarse su política de seguridad, aceptando que el país se le salió de las manos.

El exministro y precandidato asegura que estos hechos evidencian la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de los colombianos y proteger a quienes entregan su vida por el país. Considera que «la quema de los militares es denigrante y totalmente inaceptable, y hace un llamado al gobierno a revertir políticas que ponen en riesgo la vida y la seguridad de la Fuerza Pública«.

al.