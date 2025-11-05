Mauricio Gaona le dice No a Juan Manuel Galán

El abogado constitucionalista, Mauricio Gaona, respondió con un No a la invitación extendida por Juan Manuel Galán para que encabece la lista al Senado de la República por la coalición Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido Mira.

“Mi contribución y mi empresa no son políticas (…) no soy un político y la labor que gentilmente me encomiendas requiere tal disposición”, afirmó Gaona en su carta a Galán.

Dice además que en estos momentos tiene varios compromisos laborales y familiares que le impiden asumir los compromisos propios de una campaña política al Senado de la República.

Compromisos académicos, profesionales y familiares que, por el momento, impiden mi presencia en Colombia. En breve, estoy por culminar obras que resumen varios años de trabajo”, dijo.

La respuesta de Mauricio Gaona deja a la coalición política sin una persona visible que encabece la lista al Senado. En un principio se habló de que el exministro Alejandro Gaviria sería la persona que estaría en el primer lugar de los candidatos, sin embargo, un veto de Mira y de Dignidad y Compromiso impidió que esto se concretara. Ante el incumplimiento, Gaviria se retiró de esta coalición.