El senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, anunció el retiro de su candidatura presidencial y su respaldo a la aspiración del abogado Abelardo de la Espriella.

“Junto a mi familia he tomado una decisión fundamental por la unidad: anuncio mi apoyo a la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella, quien ha conectado e interpretado el sentir del pueblo y es hoy el candidato capaz de derrotar a la izquierda radical, unir a Colombia y devolverle a este país el rumbo, la seguridad y la esperanza”, afirmó.

Asegura el congresista liberal, que desde su punto de vista, de la Espriella es la persona que mejor ha sabido leer al país.

El barranquillero Mauricio Gómez Amín es senador del Partido Liberal, hace parte del ala gavirista de la colectividad.

