El senador y precandidato liberal, Mauricio Gómez Amín, señaló que La Guajira tiene todo el potencial para convertirse en una de las grandes potencias turísticas del Caribe colombiano.

Resaltó que el turismo cultural, étnico y natural puede convertirse en un nuevo motor económico para un departamento históricamente afectado por el abandono institucional.

“Estoy en Riohacha, conversando con su gente y entendiendo sus anhelos. De aquí saldrán propuestas serias y viables que impulsaremos en el 2026 para mejorar la vida de quienes han sido olvidados por años”, expresó durante la visita.

El senador recordó que parte de su agenda programática incluye fortalecer el turismo sostenible, garantizar la seguridad en las vías, impulsar la transición energética que el departamento necesita y generar oportunidades reales para las comunidades locales. También reiteró su compromiso de trabajar por corredores turísticos ordenados, promoción del departamento y formación para guías, operadores y emprendimientos locales.