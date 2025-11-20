El exministro de las TIC y precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, confirmó su decisión de retirarse de la coalición denominada ‘Alma’.

«Después de una asamblea del equipo nacional de la campaña por firmas Colombianismo hemos tomado la decisión de retirarnos de la coalición al Congreso denominada ALMA», escribió Lizcano en su cuenta de X.

El exministro Lizcano se integró semanas atrás en la coalición ALMA conformada por la Liga de Gobernantes Anticorrupción (creado por Rodolfo Hernández), la Alianza Democrática Amplia (ADA, ex Pacto Histórico) y la Alianza Social Independiente (ASI), entre otras, de donde saldría un candidato presidencial.

En esta coalición se encontraba en el exministro del Deporte, Jairo Clopatofsky, quien se retiró tras la llegada de Mauricio Lizcano, para luego adherir a la candidatura de Juan Carlos Pinzón.

Lizcano aseguró que seguirá con su intención de ser candidato presidencial y dio las gracias a los directivos de la coalición ALMA por abrirle las puertas.