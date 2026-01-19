Foto: ConfidencialNoticias/Referencia

La Fundación Conversa Colombia, en alianza con el canal Caracol, presenta la campaña ‘Mejor Conversemos’, con la idea de promover la conversación como herramienta para superar la enorme polarización en Colombia.

La directora de la Fundación Conversa Colombia y periodista, María Alejandra Villamizar, explicó que en los diálogos que ha sostenido con diferentes personas a lo largo y ancho del país, se ha encontrado con la necesidad que tiene el país de abrir espacios que permitan identificar esos puntos de encuentros que permitan un mayor entendimiento en nuestra sociedad.

“La conversación es la herramienta que tenemos los humanos más sofisticada en comunicación y no la podemos perder. Cada vez que se deja de tener una conversación verdadera, perdemos la oportunidad de conocer al otro y de entenderlo”, dijo Villamizar en Bluradio.

Mejor Conversemos es una campaña que será emitida durante la emisión de la programación de del Canal Caracol y tendrá circulación en las redes sociales de la fundación, del canal, de Noticias Caracol y Blu Radio bajo el hashtag #MejorConversemos.

Son más las cosas que nos unen que las que nos separan. El camino es uno solo: conversar.



Son más los puntos en común que las diferencias. Y todo empieza cuando decidimos reconocer al otro.#MejorConversemos pic.twitter.com/SH1cy6LwON — Conversa Colombia (@FunConversaCol) January 19, 2026

