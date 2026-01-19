Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto: ConfidencialNoticias/Referencia

La Fundación Conversa Colombia, en alianza con el canal Caracol, presenta la campaña ‘Mejor Conversemos’, con la idea de promover la conversación como herramienta para superar la enorme polarización en Colombia.

La directora de la Fundación Conversa Colombia y periodista, María Alejandra Villamizar, explicó que en los diálogos que ha sostenido con diferentes personas a lo largo y ancho del país, se ha encontrado con la necesidad que tiene el país de abrir espacios que permitan identificar esos puntos de encuentros que permitan un mayor entendimiento en nuestra sociedad.

“La conversación es la herramienta que tenemos los humanos más sofisticada en comunicación y no la podemos perder. Cada vez que se deja de tener una conversación verdadera, perdemos la oportunidad de conocer al otro y de entenderlo”, dijo Villamizar en Bluradio.

Mejor Conversemos es una campaña que será emitida durante la emisión de la programación de del Canal Caracol y tendrá circulación en las redes sociales de la fundación, del canal, de Noticias Caracol y Blu Radio bajo el hashtag #MejorConversemos.

Nota recomendada: «Más del 60 % de los colombianos aún no decide su voto»: Cesar Caballero





Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Condena a Salvatore Mancuso por violencia contra la población Wayúu

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla (Atlántico) emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, por 117 hechos delictivos contra la población Wayúu y otras comunidades de La Guajira. El fallo…
Siga leyendo

«Más del 60 % de los colombianos aún no decide su voto»: Cesar Caballero

| Confidencial Noticias | , ,
A pesar de que ya está definida la fecha de las primeras elecciones de 2026, correspondientes al Senado, la Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas, más del 60 % de los colombianos mayores de 18 años aún no ha decidido por quién votar. Así…
Siga leyendo

Homenaje de la Policía a los 22 estudiantes asesinados en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia conmemoró el Día del Estudiante Policial y realizó el ascenso póstumo de 22 estudiantes que perdieron la vida en el atentado perpetrado por el ELN el 17 de enero de 2019, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco…
Siga leyendo

Lo que espera Gustavo Petro de su cita con Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero, y ha considerado que este encuentro será «determinante» ante las tensiones relaciones entre los dos…
Siga leyendo

El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
Siga leyendo