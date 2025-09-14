Confidencial Noticias
El escritor Agustín Morales Riveira describe sus anécdotas como escritor y narra además como llegó a escribir su nueva novela titulada ‘El regreso de Artemisa‘, una historia de amor que inicia en el siglo V Antes de Cristo y finaliza en el año de 2024, donde se la pasión de un sentimiento se encuentra con realidades diferentes por el tiempo que transcurre, mezclado con temas de reencarnación y prácticas de hechicería.
Cada día mueren 219 colombianos por problemas cardiacos
Cada latido cuenta una historia. La de una madre que sueña ver crecer a sus hijos, la de un joven que persigue sus metas, la de un abuelo que atesora los recuerdos de una vida. Pero en Colombia, miles de esas historias se apagan cada año. Las enfermedades…
«Hay una intención de frenar el importante avance del Pacto Histórico»: Gloria Flórez
La senadora de la Colombia Humana, Gloria Flórez, califica el contenido de la ponencia que estudiará el Consejo Nacional Electoral como un intento por detener el avance del Pacto Histórico. ¿Qué alternativas han explorado los congresistas de la Colombia…
Juan Carlos Florián defiende su nombramiento y afirma que no se reconoce ni como hombre ni como mujer
El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, defendió su nombramiento, luego de la polémica desatada por las tres demandas que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por quienes consideran que se estaría violando la ley de cuotas. “Creo…
Comisión de Acusaciones abre investigación a Gustavo Petro por injuria y calumnia
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, abrió proceso penal contra el presidente Gustavo Petro, luego de denunciarlo por injuria y calumnia sobre la persona de Enrique Vargas Lleras. Vargas Lleras, el pasado 12 de…
Daños en TransMilenio y una persona herida es el saldo de los disturbios en la Universidad Nacional
Los disturbios que se presentaron en horas de la tarde del día 11 de septiembre en la Universidad Nacional en Bogotá derivaron no solo en el acostumbrado enfrentamiento entre encapuchados y uniformados de la Policía, sino además en la explosión de un…