El representante a la cámara, Miguel Polo Polo, incumplió una cita con la madres de los jóvenes asesinados por el Ejército para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, hecho ocurrido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El grupo de madres convocó a un acto de reinstalación de la exposición Mujeres con las botas bien puestas, que tuvo lugar en el Patio Rafael Núñez del Congreso de la República, el 5 de diciembre de 2025. Miguel Polo Polo debía hacer presencia en el evento y presentar disculpas al país por haber retirado estas botas de este lugar, cuando se realizaba un ejercicio para recordar a estos jóvenes asesinados, emitiendo insultos y mensajes negativos en sus redes sociales.

“¿Quién le habrá pagado a esos 300 campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos? Que, entre otras cosas, esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de Justicia y Paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP”, aseveró el representante, mientras retiraba las botas y para introducirlas en bolsas de basura para luego botarlas.

La Sentencia T-375 de 2022 de la Corte Constitucional, relacionada con el derecho a la memoria de las víctimas representadas por la Asociación de Madres de Falsos Positivos (Mafapo) y la Fundación Rinconesarte Internacional, ordenó al Miguel Polo Polo pedir perdón a las víctimas en un acto similar.

Miguel Polo Polo aseguró que no se hizo presente por motivos de agenda y pidió se le permita asistir en otro momento para cumplir con la orden de la Corte Constitucional.