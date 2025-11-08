Ir al contenido principal

El precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, en su reciente visita en el departamento de se comprometió a que sí es elegido presidente de la república, se dará a la tarea de culminar las obras que son importantes para la región como la culminación del Túnel del Toyo; la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova, la puesta en marcha del Tren del Río, la modernización del aeropuerto de Rionegro, y la consolidación de Urabá como epicentro agroindustrial y turístico.

Asimismo, aseguró que su gobierno restauraría la seguridad democrática en la región, fortaleciendo la institucionalidad, la protección a la fuerza pública, y la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Estoy aquí por un deber moral y porque tengo la convicción y la experiencia necesarias para defender a todos los colombianos”.

Por último, hizo un llamado a los demás precandidatos a la presidencia de la centro derecha para que conformen una candidatura de unidad en torno al proyecto de país que lidera:

“A mis compañeros precandidatos, les envió un mensaje respetuoso y con mucha humildad: les pido que se unan a este sentimiento, a este enorme movimiento que comenzó con Miguel y que tengo ahora yo la responsabilidad de abanderar, esta marea que ya ha conquistado los corazones de millones de colombianos. Acá tienen su espacio. Desde acá podemos y tenemos que construir la Unidad Nacional, para ganar las elecciones y para gobernar a este país”, afirmó .

Petro confirma incautación al narcotráfico en mar abierto y crítica bombardeos de Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la incautación de 1,8 toneladas de cocaína en una operación conjunta con El Salvador, ejecutada en las aguas del océano Pacífico, que se ha saldado «con cero muertos», en una velada crítica a las operaciones…
«Ningún funcionario público puede alzarle la mano a un candidato en campaña»: Procurador

| Confidencial Noticias | , ,
En el podcast La Lupa Confidencial de Confidencial Noticias, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, explica el llamado que hace junto al registrador, Hernán Penagos, para que se calmen los ánimos en medio de la campaña política y se ejerza una…
Petro pone en duda la carta donde el Tren de Aragua solicita ingreso a la paz total

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto en duda la identidad del supuesto autor de la carta con una petición formal del Tren de Aragua para sumarse a sus políticas de paz, aunque ha señalado que «se explorará» la «seriedad» de la oferta, en línea…
Gustavo Petro propone a Venezuela repetir elecciones

| Europa Press | ,
El presidente Gustavo Petro, ha vuelto a proponer repetir las elecciones en Venezuela, pero ahora «con garantías reales para todos los contendientes», con el objetivo de superar la crisis política que vive el país latinoamericano. «Si el Gobierno de EEUU…
Comisión Séptima confirma decisión de suspender trámite de reforma a la salud

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Comisión Séptima de Senado, Miguel Ángel Pinto, reiteró la decisión tomada por la célula legislativa de suspender el trámite del proyecto de reforma a la salud, hasta tanto el Gobierno no presente el aval fiscal en donde quede claro…
