El precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, en su reciente visita en el departamento de se comprometió a que sí es elegido presidente de la república, se dará a la tarea de culminar las obras que son importantes para la región como la culminación del Túnel del Toyo; la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova, la puesta en marcha del Tren del Río, la modernización del aeropuerto de Rionegro, y la consolidación de Urabá como epicentro agroindustrial y turístico.

Asimismo, aseguró que su gobierno restauraría la seguridad democrática en la región, fortaleciendo la institucionalidad, la protección a la fuerza pública, y la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Estoy aquí por un deber moral y porque tengo la convicción y la experiencia necesarias para defender a todos los colombianos”.

Por último, hizo un llamado a los demás precandidatos a la presidencia de la centro derecha para que conformen una candidatura de unidad en torno al proyecto de país que lidera:

“A mis compañeros precandidatos, les envió un mensaje respetuoso y con mucha humildad: les pido que se unan a este sentimiento, a este enorme movimiento que comenzó con Miguel y que tengo ahora yo la responsabilidad de abanderar, esta marea que ya ha conquistado los corazones de millones de colombianos. Acá tienen su espacio. Desde acá podemos y tenemos que construir la Unidad Nacional, para ganar las elecciones y para gobernar a este país”, afirmó .

