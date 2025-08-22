Ir al contenido principal

El Centro Democrático confirmó a Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, como el quinto precandidato que participará en la consulta interna del partido.

El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático, en ausencia de su hijo”, señaló el Centro Democrático en el comunicado oficial.

Dejó claro además que Uribe Londoño tendrá la obligación de participar en los eventos y debates que programe el partido para dar a conocer las ideas de sus precandidatos para que su militancia pueda elegir al que mejor le parezca.

La consulta tendrá lugar entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 de donde saldrá el candidato oficial del uribismo que participará además en una consulta interpartidista en el mes de marzo de 2026.

