Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, confirmó que seguirá con su candidatura presidencial, reiterando además su retiro del Centro Democrático, partido del que hizo parte desde su creación.

«Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles las circunstancias que me llevaron a tomar un nuevo camino por el lamentable abandono a mi hijo Miguel Uribe Turbay y adicionalmente por el maltrato que recibí del partido al expulsarme de la contienda, siendo el candidato que punteaba en las encuestas», escribió Uribe Londoño en su comunicado.

Reclamó al uribismo porque su hijo Miguel Uribe Turbay defendió las banderas del Centro Democrático, pero aseguró que al partido no le dolió el asesinato.

Miguel Uribe Londoño no ha mencionado el partido por el cual dará continuidad a su candidatura presidencial.

