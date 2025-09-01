El ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió al Congreso de la República dar la discusión del proyecto de presupuesto general de la Nación, para que no se repita el mismo escenario del año 2024, cuando por falta de quorum terminó hudiéndose.

“No podemos repetir el hundimiento del presupuesto nacional», al recordar que la falta de quórum en la Comisión Tercera no permitió el consenso y debate del Proyecto de Presupuesto 2025″, dijo Benedetti.

El Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 asciende a $556,9 billones y crece 2,7 % frente a 2025 y dentro de las principales líneas, que son tomadas como prioridades del Gobierno, se encuentran: Economía popular y productiva; Programas sociales y equidad; Cambio climático y transición energética; Paz y víctimas.

La discusión del proyecto en el Congreso deberá adelantarse, en su primer debate, antes del 15 de septiembre y en plenarias antes del 20 de octubre.