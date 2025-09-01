Ir al contenido principal

El ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió al Congreso de la República dar la discusión del proyecto de presupuesto general de la Nación, para que no se repita el mismo escenario del año 2024, cuando por falta de quorum terminó hudiéndose.

“No podemos repetir el hundimiento del presupuesto nacional», al recordar que la falta de quórum en la Comisión Tercera no permitió el consenso y debate del Proyecto de Presupuesto 2025″, dijo Benedetti.

El Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 asciende a $556,9 billones y crece 2,7 % frente a 2025 y dentro de las principales líneas, que son tomadas como prioridades del Gobierno, se encuentran: Economía popular y productiva; Programas sociales y equidad; Cambio climático y transición energética; Paz y víctimas.

La discusión del proyecto en el Congreso deberá adelantarse, en su primer debate, antes del 15 de septiembre y en plenarias antes del 20 de octubre.

Efraín Cepeda también quiere ser presidente de la república

El senador y dos veces presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó su aspiración a la presidencia de la república por el Partido Conservador. Cepeda participará a nombre de su colectividad en la encuesta en el mes de diciembre en donde estarán los…
Esto habló Francia Márquez con el primer ministro de Madagascar

En el marco de la tercera visita oficial del Gobierno colombiano al continente africano, la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina sostuvo este viernes un encuentro de alto nivel con el primer ministro de Madagascar, Christian Louis Ntsay, con el objetivo…
Las ideas de Mauricio Lizcano para reorganizar el sistema de salud en Colombia

El precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, presentó su propuesta para reorganizar el sistema de salud, con el objetivo de ajustar la oferta a la capacidad real del país y dar previsibilidad a los usuarios. “Hoy el sistema de salud promete más de lo…
Juez ordena a Gustavo Petro rectificar afirmaciones que hizo contra el fiscal Mario Burgos

El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá al fallar una tutela dio la orden al presidente de la república, Gustavo Petro, rectificar sus afirmaciones en contra del fiscal Mario Burgos. El primer mandatario hizo varias declaraciones en las que señala a Burgos…
Nueve personas heridas en accidente de uno de los carros del esquema de seguridad de Daniel Palacios

Una de las camionetas que conforman el esquema de seguridad del exministro del Interior y candidato presidencial, Daniel Palacios, sufrió un accidente en la ciudad de Medellín. El vehículo, según informaron desde el equipo de Palacios presentó fallas en…
