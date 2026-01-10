El Gobierno Nacional puso en marcha el proyecto el proyecto Escudo Nacional Anti Drones, con una inversión de 6.2 billones de pesos.

Para su desarrollo se conformó un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes aportarán su conocimiento operacional y técnico en la definición y validación de las especificaciones de esta herramienta.

El proyecto contará además con el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa Nacional, con el objetivo de garantizar procesos claros y ajustados a la normatividad vigente. A este esfuerzo se suma una empresa especializada en contratación estatal, que brindará asesoría técnica y jurídica durante las diferentes etapas del proceso.

En el marco de esta iniciativa, el Ministerio de Defensa invitó a empresas y países interesados a participar en una reunión informativa que se realizará el próximo viernes 16 de enero, a las 09:00 horas, en sus instalaciones. El encuentro permitirá ampliar los detalles del proyecto y facilitar el ajuste de las propuestas técnicas y estratégicas que los posibles oferentes deseen presentar.

El Escudo Nacional Anti Drones contempla criterios básicos de contratación, entre ellos que los acuerdos se realicen de Gobierno a empresa, con el acompañamiento del país de origen del fabricante. Asimismo, las negociaciones se llevarán a cabo únicamente con los productores o con los representantes legales directos de las compañías, en un esfuerzo por garantizar transparencia, seguridad jurídica y la protección de los intereses estratégicos de la nación.

