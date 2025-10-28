Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Tras la aprobación de la proposición de la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, de aplazar la discusión del proyecto de reforma a la salud, hasta que se incorporen fuentes de financiamiento verificables o comprobables, es decir hasta que se tramite la reforma tributaria, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó a la Comisión Quinta del Senado como inoperante.

“Esta Comisión lleva casi un año sin avanzar con la reforma a la salud. Es una comisión inoperante que solo ha puesto obstáculos”, dijo el ministro de Salud de manera airada tras la decisión de la célula legislativa.

El funcionario señaló además a los senadores de la Comisión Quinta de utilizar los hospitales como «directorios políticos».

Durante su intervención el ministro de Salud dijo además que las EPS que tienen mayor número de personas muertas por enfermedades huérfanas Sánitas, Compensar y Sura.

Nota recomendada: “Entre el 2020 y el 2023 las EPS atendieron 274 mil personas que ya estaban muertas”: Wilson Arias





Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juan Carlos Losada señala a Sayco de utilizar la base de datos de compositores con fines políticos

| Confidencial Noticias | , ,
El representante a la cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, denunció el supuesto uso de la base de datos de los autores y compositores colombianos que está en manos de Sayco. Según dijo el representante, la sociedad habría enviado una serie…
Siga leyendo

¿De qué debatieron María Fernanda Carrascal, Guillermo Rivera, Esteban Salazar y Luis Fernando Ulloa?

| Oscar Sevillano | , ,
Confidencial Noticias, en alianza con la Universidad Central y la Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (FESCOL), convocó a un primer grupo de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá para conocer algunas de las ideas que les llevarían a la…
Siga leyendo

María José Pizarro y Carolina Corcho se pelean por ser cabeza de lista del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora María José Pizarro y la exministra de Salud, Carolina Corcho, protagonizan el nuevo rifirrafe al interior del Pacto Histórico por la cabeza de lista al Senado de la República del Pacto Histórico. Al respecto, dice la senadora María José…
Siga leyendo

Cae alias ‘El Viejo’, implicado en el crimen de Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue capturado en la vereda Brisas del Güejar en Puerto Lleras (Meta). La detención se hizo en el marco de la investigación que sigue la Fiscalía General de la Nación por el crimen del senador y precandidato del Centro…
Siga leyendo

Las dudas del registrador por la recolección de firmas para la candidatura de Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
El registrador nacional, Hernán Penagos, respondiendo al anuncio del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de darse a la tarea de recoger firmas para presentarse a la consulta del Frente Amplio en el mes de marzo de 2026, afirmó que es el Consejo Nacional…
Siga leyendo