Tras la aprobación de la proposición de la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, de aplazar la discusión del proyecto de reforma a la salud, hasta que se incorporen fuentes de financiamiento verificables o comprobables, es decir hasta que se tramite la reforma tributaria, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó a la Comisión Quinta del Senado como inoperante.

“Esta Comisión lleva casi un año sin avanzar con la reforma a la salud. Es una comisión inoperante que solo ha puesto obstáculos”, dijo el ministro de Salud de manera airada tras la decisión de la célula legislativa.

El funcionario señaló además a los senadores de la Comisión Quinta de utilizar los hospitales como «directorios políticos».

Durante su intervención el ministro de Salud dijo además que las EPS que tienen mayor número de personas muertas por enfermedades huérfanas Sánitas, Compensar y Sura.

