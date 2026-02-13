Ir al contenido principal

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la medida del Consejo de Estado de suspender el decreto que aumenta el salario mínimo en un 23%, «de inhumana».

«La decisión del Consejo de Estado es inconstitucional, irresponsable e inhumana. ¡Vamos a llevar la defensa del salario vital de los trabajadores hasta las últimas consecuencias!», escribió el funcionario en la red social X.

Sanguino defiende la medida decretada por el Gobierno Nacional asegurando que no es un capricho y que corresponden a un modelo de redistribución del ingreso respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El ministro de Trabajo se queja además de que la medida se haya tomado antes de que se cumplan los ocho días en que el Ejecutivo tiene para sustentar sus argumentos ante la alta corte.

Nota relacionada: Los colombianos no recibirán en la próxima quincena el aumento del 23% al Salario Mínimo

