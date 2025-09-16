El movimiento político que encabeza el exministro del Interior y excongresista, Juan Fernando Cristo integrará una coalición con el partido Alianza Verde para conformar una lista única a Senado y Cámara de Representantes.

La noticia fue confirmada en la mañana de este martes 16 de septiembre por ambas partes, quienes anunciaron además que en la lista estarán también líderes indígenas y de las comunidades de los diferentes territorios del país. En esta coalición podrían estar también la ASI, y el movimiento Colombia Renaciente.

“Conformaremos una lista de coalición al Senado de la República integrada por militantes de ambos partidos, así como por dirigentes de liderazgos provenientes de organizaciones indígenas, sociales, movimientos estudiantiles y sindicales y nuevos liderazgos de las distintas regiones del país, con el propósito de constituirnos en la primera fuerza política del Congreso en la próxima contienda electoral», afirmaron Rodrigo Romero y Juan Fernando Cristo.

A partir de la fecha se harán reuniones de una comisión de compromisarios de ambos partidos iniciará reuniones para establecer los criterios, conformación de la lista y requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a integrar la lista de coalición.