Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El movimiento político que encabeza el exministro del Interior y excongresista, Juan Fernando Cristo integrará una coalición con el partido Alianza Verde para conformar una lista única a Senado y Cámara de Representantes.

La noticia fue confirmada en la mañana de este martes 16 de septiembre por ambas partes, quienes anunciaron además que en la lista estarán también líderes indígenas y de las comunidades de los diferentes territorios del país. En esta coalición podrían estar también la ASI, y el movimiento Colombia Renaciente.

“Conformaremos una lista de coalición al Senado de la República integrada por militantes de ambos partidos, así como por dirigentes de liderazgos provenientes de organizaciones indígenas, sociales, movimientos estudiantiles y sindicales y nuevos liderazgos de las distintas regiones del país, con el propósito de constituirnos en la primera fuerza política del Congreso en la próxima contienda electoral», afirmaron Rodrigo Romero y Juan Fernando Cristo.

Nota recomendada: «En la Alianza Verde no estamos jugados por un cargo en el Gobierno»: León Fredy Muñoz

A partir de la fecha se harán reuniones de una comisión de compromisarios de ambos partidos iniciará reuniones para establecer los criterios, conformación de la lista y requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a integrar la lista de coalición.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro culpa a sus antecesores por la descertificación

| Confidencial Noticias | ,
Desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que los problemas de crecimiento de cultivos ilícitos no corresponden a su gobierno, sino que según el, es un tema heredado de períodos anteriores. “Esta es la tendencia de crecimiento de los…
Siga leyendo

Los exfarc sentenciados por la JEP seguirán haciendo política

| Confidencial Noticias | , ,
La Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia contra los últimos siete miembros del secretariado de las extintas Farc por los miles de secuestros cometidos durante el enfrentamiento que sostuvo esta guerrilla con el Estado. …
Siga leyendo

Juan Daniel Oviedo presenta sus candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
El aspirante presidencial Juan Daniel Oviedo presentó oficialmente la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá, en el marco de su propuesta “Con Toda por Colombia”. La lista está conformada por tres jóvenes líderes: Paula Moreno, Antonio…
Siga leyendo

Estados Unidos descertifica a Colombia

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, confirmó la decisión de los Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y por los pocos resultados en esta materia que hasta el día de hoy arroja el Gobierno actual. «Los…
Siga leyendo

Caso Fonade complica la situación judicial de Armando Benedetti

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia dio inicio a las audiencias preparatorias al juicio que enfrenta el ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del caso Fonade. Al jefe de la cartera política del Gobierno de Gustavo Petro se le señala de haber…
Siga leyendo