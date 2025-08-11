Ir al contenido principal

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, falleció en horas de la madrugada del lunes 11 de agosto mientras daba la lucha por su vida luego de sufrir un atentado en Bogotá durante un acto de su campaña política.

Uribe Turbay recibió dos disparos en su cabeza, y otro dos más en el resto de su cuerpo el pasado sábado 7 de junio en horas de la tarde. El intento de asesinato vino de manos de un adolescente sicario.

Miguel Uribe Turbay es hijo de Diana Turbay y Miguel Uribe Londoño. Es egresado de la Universidad de los Andes en donde estudió Derecho.

Su carrera política la inicia en el Partido Liberal donde logra una curul en el Concejo de Bogotá en el año 2011, y ejerce la oposición a la Alcaldía de Gustavo Petro. Cuando Enrique Peñalosa es elegido alcalde de la capital del país lo escoge para que sea su secretario de Gobierno.

Renuncia a la Secretaría de Gobierno para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, ocupando el cuarto lugar en votación. Su carrera política no termina ahí porque desde ese momento comienza a preparar su ascenso al Senado de la República con el aval del Partido Centro Democrático.

Como senador de la república ejerce una fuerte oposición al gobierno de Gustavo Petro y se proyecta para ser uno de los posibles aspirantes a la Presidencia de la República por el uribismo.

Miguel Uribe Turbay pertenece a la familia del expresidente Julio Cesar Turbay Ayala; nieto de doña Nidia Quintero de Balcazar. Esposo de María Claudia Tarazona con quien tiene un hijo de 4 años.

