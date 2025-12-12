Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Periodista Infiltrado de Confidencial Noticias pudo establecer que tras la renuncia de la senadora Nadia Blel a la presidencia del Partido Conservador, está la disputa interna que se ha presentado en la colectividad azul y que según las fuentes consultadas, le ha generado un fuerte desgaste para el cual ella no estaba preparada.

Al interior del Partido Conservador se han dado diferentes enfrentamientos que tienen como protagonistas a los senadoras Efraín Cepeda, Carlos Trujillo y a los precandidatos Carlos Felipe Córdoba y Rubén Darío Lizarralde.

Ninguno de estos politicos quieren perder poder al interior del partido y para mantener su capacidad de presión, han desatado una guerra interna que parece haber cansado a Nadia Blel, quien luego de aceptar la participación del excontralor Córdoba en la consulta, decidió no prestarse más a estas pujas internas y dedicarse a su candidatura por la reelección.

Nota recomendada: La rebelión de Rubén Darío Lizarralde contra Nadia Blel

Para la presidencia del conservatismo toma fuerza el nombre del senador, Efraín Cepeda, quien no desea perder poder una vez termine su gestión como congresista.

Periodista Infiltrado

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Resurrección de la Mesada 14 para los docentes avanza a su segunda vuelta legislativa

| Confidencial Noticias | ,
La plenaria del Senado de la República aprobó en cuarto debate el proyecto de acto legislativo que busca restablecer la Mesada 14 para los docentes oficiales pensionados del país, una medida que beneficiará, de manera directa, a los cerca de 165.000 maestros…
Siga leyendo

Carlos Carrillo asegura que detrás de los señalamientos de Angie Rodríguez, está Armando Benedetti

| Confidencial Noticias | ,
El actual director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió a los señalamientos que hizo la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, quien aseguró que existían…
Siga leyendo

Iván Cepeda revela sus prioridades de campaña

| Alejandro Poveda | , ,
En medio de la contienda electoral que se cierne sobre Colombia para el 2026. Unas elecciones en las que la izquierda medirá su fuerza y verá si los cuatro años del primer gobierno progresista, en cabeza del presidente Gustavo Petro, le alcanzará para seguir…
Siga leyendo

«El Frente Amplio debe tener una perspectiva más allá de un gobierno»: Clara López

| Confidencial Noticias | , ,
La precandidata y senadora Clara López explica, en entrevista para Confidencial Noticias, los puntos que considera deben hacer parte de un acuerdo entre los políticos que participen en la consulta del Frente Amplio. El candidato Juan Fernando Cristo dijo…
Siga leyendo

Donald Trump lanza nueva advertencia a Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Colombia asegurando que el próximo que estará en la mira de los Estados Unidos será el presidente Gustavo Petro. En una rueda de prensa este miércoles, el mandatario de los…
Siga leyendo