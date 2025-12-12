El Periodista Infiltrado de Confidencial Noticias pudo establecer que tras la renuncia de la senadora Nadia Blel a la presidencia del Partido Conservador, está la disputa interna que se ha presentado en la colectividad azul y que según las fuentes consultadas, le ha generado un fuerte desgaste para el cual ella no estaba preparada.

Al interior del Partido Conservador se han dado diferentes enfrentamientos que tienen como protagonistas a los senadoras Efraín Cepeda, Carlos Trujillo y a los precandidatos Carlos Felipe Córdoba y Rubén Darío Lizarralde.

Ninguno de estos politicos quieren perder poder al interior del partido y para mantener su capacidad de presión, han desatado una guerra interna que parece haber cansado a Nadia Blel, quien luego de aceptar la participación del excontralor Córdoba en la consulta, decidió no prestarse más a estas pujas internas y dedicarse a su candidatura por la reelección.

Nota recomendada: La rebelión de Rubén Darío Lizarralde contra Nadia Blel

Para la presidencia del conservatismo toma fuerza el nombre del senador, Efraín Cepeda, quien no desea perder poder una vez termine su gestión como congresista.