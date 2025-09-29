La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio al exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, por cargos de enriquecimiento ilícito.

Petro Burgos deberá explicar al Ministerio Público las razones para obtener riquezas tasadas en 1.189 millones de pesos.

Al parecer, el hijo del presidente Gustavo Petro, junto con su exesposa, Day Vásquez, se habrían apropiado de estos recursos que tenían destino a la campaña presidencial de 2022, con los cuales adquirieron un apartamento en un lujoso edificio en la ciudad de Barranquilla.

Nota recomendada: Antonio Correa pide no destruir la maquinaria amarilla utilizada para la minería ilegal



Estos dineros habrían sido donados de manera irregular por Gabriel Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra, quienes pretenderían aportar a las aspiraciones de Gustavo Petro a la presidencia de la república.