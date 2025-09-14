Ir al contenido principal

El senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega, en entrevista para Confidencial Noticias, confirma que mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) no emita una decisión a la apelación de la sanción que le impuso Cambio Radical, seguirá votando y expresando su manera de pensar en el Senado de la República.

¿En qué situación quedó Temístocles Ortega con respecto a Cambio Radical?

Temístocles Ortega: Yo estoy votando. En ningún momento he perdido la facultad de votar ni de expresar mi manera de pensar. La sanción impuesta por el partido Cambio Radical aún no está en firme, porque está impugnada ante el Consejo Nacional Electoral. Mientras este organismo no emita un fallo, como senador estoy habilitado para ejercer mis funciones.

¿Por qué se llegó a esta situación?

Temístocles Ortega: Alguien interesado quiso convencer al Senado de que no estábamos habilitados para votar, pero no se dio cuenta de que esa sanción no está vigente.

¿Ese «alguien interesado» podría ser el exvicepresidente Germán Vargas Lleras?

Temístocles Ortega: No. Germán Vargas Lleras no es senador de la República. Fue un senador quien planteó esa inquietud.

¿Detrás de eso podría estar Germán Vargas Lleras?

Temístocles Ortega: No lo sé. No he hablado con él de esos temas, además porque en el partido hay unos directivos y ellos son los que han tomado esa decisión.

Para buscar una reelección al Senado tendría que hacerlo por Cambio Radical. ¿Pedirá el aval?

Temístocles Ortega: Hay que dialogar primero. Este hecho merece ser analizado para decidir si continuamos, o se habilita un proceso distinto que me permita participar electoralmente en la próxima contienda a través de un partido diferente.

Es curioso que el Consejo Nacional Electoral, que se ha caracterizado por ser un órgano paquidérmico, emita una decisión de manera rápida.

Temístocles Ortega: Claro que lo es. Mientras estábamos decidiendo, el CNE estaba haciendo sesiones para definir nuestra situación. Es extraña esa coincidencia.

Ya está demostrado que el CNE no responde a decisiones con criterios disciplinarios, sino a asuntos políticos. ¿Cómo hacer para salir de ese organismo?

Temístocles Ortega: Ya hemos hecho intentos en el pasado, pero los proyectos no se han podido aprobar.

La manera como se elige a los magistrados del CNE fue establecida en la reforma política que se aprobó durante el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Fue este un “regalito” a los partidos políticos para que se le diera el visto bueno?

Temístocles Ortega: No, señor. Esto hizo parte de los muchos intentos que se han hecho para mejorar el sistema político colombiano, y hay que insistir.

¿Seguirá votando con libertad o se someterá a la bancada de Cambio Radical?

Temístocles Ortega: No hay ninguna posibilidad de que me someta a la bancada de Cambio Radical. Tengo una vida pública prolongada; tengo unas condiciones, una personalidad, y siempre he votado —y seguiré votando— de acuerdo con mis convicciones.

