«No se puede censurar a Daniel Quintero vulnerando la presunción de inocencia»: Esmeralda Hernández

La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, en entrevista para Confidencial Noticias, habla sobre los problemas jurídicos que enfrenta la coalición para convertirse en un partido único, y considera además que no se puede impedir la participación en la consulta de Daniel Quintero, vulnerando la presunción de inocencia.

¿Cuál es la salida más expedita para que el Pacto Histórico supere los problemas que enfrenta y pueda participar en la campaña electoral?

Esmeralda Hernández: Hoy nos encontramos en un dilema por cuenta de un organismo como el Consejo Nacional Electoral, que ha tenido una motivación política para torpedear un proceso de unidad que venimos trabajando desde hace varios años. A pesar de esas dificultades, hemos dado pasos importantes.

¿Tomaron ya alguna decisión al respecto?

Esmeralda Hernández: Todavía tenemos la dificultad de la Colombia Humana y el partido Progresistas, pero hemos tomado una decisión: vamos todos a este proceso, vamos todos a consulta. Estamos explorando y analizando cuál es el camino más expedito para lograrlo, armar nuestra lista única y, además, escoger un candidato único a la presidencia.

¿Estaría de acuerdo con disolver Colombia Humana y que así sus congresistas pasen a otro partido del Pacto Histórico?

Esmeralda Hernández: Esa es una ruta, pero hay otras. Desde mi punto de vista, esa sería la última posibilidad. También está la opción de una coalición; hay que pensarlo bien.

El precandidato Gustavo Bolívar ha dicho que no está de acuerdo con la presencia de Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico, por los problemas judiciales que enfrenta. ¿Comparte esta postura?

Esmeralda Hernández: No he escuchado a Gustavo decir eso, pero hay que recordar que el Pacto Histórico ha tenido una línea, y es que todos, en algún momento, hemos tenido investigaciones, bien sea en la Procuraduría o en la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, ninguno de nosotros podría ser candidato por toda la persecución que hemos vivido. No se puede censurar a Daniel Quintero vulnerando el principio de presunción de inocencia, impidiendo que una persona que ha ayudado y defendido al presidente Petro participe en la consulta, simplemente porque tiene una investigación.

¿Quiere decir que, si Daniel Quintero gana la consulta, usted saldría a las calles a apoyarlo?

Esmeralda Hernández: No es una decisión de si quiero o no quiero. Nosotros estamos en la obligación de apoyar al ganador, sea quien sea.

Corre el rumor de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, está apoyando la campaña de Daniel Quintero. ¿Sabe usted algo al respecto?

Esmeralda Hernández: Todos los días hay rumores. En el campo de la especulación y los rumores no me meto.

Nota recomendada: Arde el Pacto Histórico por comentario de Armando Benedetti a favor de Daniel Quintero

