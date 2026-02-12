Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha instado a Edwin Urrego, el general de la Policía acusado de tramar un complot contra el presidente, Gustavo Petro, que asuma su responsabilidad y vincule su expulsión a ciertas operaciones que han afectado al Gobierno.

«El general retirado Urrego, de forma sospechosa, quiere hacer creer a la opinión y a los periodistas que fue botado por el allanamiento que me hicieron de forma ilegal el 11 de noviembre», ha señalado el ministro del Interior, en referencia a un operativo el año pasado en el marco de una investigación por corrupción.

Benedetti ha explicado que la destitución de Urrego se produce después de que informes de Inteligencia revelaran que habría urdido un plan contra Petro para colocar droga en uno de los vehículos de la caravana oficial con la que se trasladó durante su reciente viaje a Estados Unidos.

«No se venga a escudar en mí, no sea cobarde. A usted le sacaron por un entrampamiento que quería hacer», ha incidido Benedetti en redes sociales, desde donde ha instado al general destituido este miércoles a centrar sus esfuerzos en responder a las acusaciones del presidente colombiano.

De igual modo, Benedetti ha sembrado la duda sobre el papel Urrego a su paso por varias agencias policiales y le ha afeado que haya participado en política cuando en calidad de agente no podía. «Usted tomó partido para delinquir», ha zanjado.

En la víspera, Urrego negó las acusaciones en entrevistas a los medios colombianos, en las cuales sugirió que la decisión de destituirle estaría motivada por el descontento dentro del Gobierno con algunas de sus operaciones, entre ellas salió a relucir la del registro en una casa de Benedetti.

Nota recomendada: Habla el general de la Policía señalado de fraguar complot en contra de Petro

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Procuraduría y Contraloría vigilarán las regalías para que no usen en temas electorales

| Confidencial Noticias | , ,
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunciaron un trabajo conjunto para vigilar a los ejecutores de recursos del Sistema General de Regalías -SGR-, para evitar…
Siga leyendo

Jorge Iván Cuervo asume como ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El abogado y profesor de El Externado, Jorge Iván Cuervo, asumió funciones de manera oficial como ministro de Justicia, con lo que se termina el encargo que hasta la fecha venía ejerciendo Andrés Idárraga. Jorge Iván Cuervo prestó sus servicios…
Siga leyendo

Habla el general de la Policía señalado de fraguar complot en contra de Petro

| Confidencial Noticias | ,
Foto: El Pais.com.co El comandante de la Policía de Cali, el general Edwin Urrego, ha rechazado las acusaciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un supuesto complot para colocarle «sustancias psicoactivas» en uno de sus vehículos oficiales…
Siga leyendo

¿Por qué David Murcia Guzmán denunció a Abelardo de la Espriella?

| Confidencial Noticias | , ,
David Murcia Guzmán, creador de la captadora ilegal DMG, en compañía de la abogada Sondra Macollins presentó una denuncia disciplinaria contra Abelardo de la Espriella por presunta violación grave de los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y…
Siga leyendo

Gustavo Petro asegura que existía un complot para sabotear su cita con Donald Trump

| Confidencial Noticias | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha denunciado este martes haber sido víctima de un intento de atentar contra su integridad mientras viajaba en helicóptero en el municipio de Montería, en el norte del país, donde se ha celebrado un consejo de ministros, lo que…
Siga leyendo