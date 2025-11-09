Confidencial Noticias
El exministro del Interior y exembajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, en entrevista para Confidencial Noticias, habla sobre la situación del país, dejando claro que su manera de ver a Colombia, es muy diferente a la del pesimismo y de los contradictores del Gobierno de Gustavo Petro.
Nota recomendada: «Ningún funcionario público puede alzarle la mano a un candidato en campaña»: Procurador
«No veo el país como lo miran los contradictores del Gobierno»: Guillermo Rivera
¿Por qué se pelean ahora en el Centro Democrático?
Una vez más salieron a flote las diferencias entre los precandidatos del Centro Democrático, que aspiran a alzar las banderas del uribismo en la campaña presidencial de 2026. En esta ocasión, la disputa la inició el precandidato Miguel Uribe Londoño,…
Miguel Uribe Londoño promete culminar obras en Antioquia como el Túnel del Toyo
El precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, en su reciente visita en el departamento de se comprometió a que sí es elegido presidente de la república, se dará a la tarea de culminar las obras que son importantes para la región como la…
Petro confirma incautación al narcotráfico en mar abierto y crítica bombardeos de Trump
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la incautación de 1,8 toneladas de cocaína en una operación conjunta con El Salvador, ejecutada en las aguas del océano Pacífico, que se ha saldado «con cero muertos», en una velada crítica a las operaciones…
En el podcast La Lupa Confidencial de Confidencial Noticias, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, explica el llamado que hace junto al registrador, Hernán Penagos, para que se calmen los ánimos en medio de la campaña política y se ejerza una…