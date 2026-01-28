Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, recibió invitación del Partido Ecologista Colombiano para que sea su candidata presidencial.

El movimiento político mostró su interés para que Osorio participe en la Consulta del Pacto Amplio y compita por la candidatura oficial de la izquierda en la campaña presidencial.

«La invitamos respetuosamente a considerar la posibilidad de representar al Partido Ecologista Colombiano en la consulta del Frente Por La Vida, que se realizará el próximo 8 de marzo, como expresión de un liderazgo comprometido con la dignidad de los pueblos», dice el texto.

