Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continuó con su andanada de críticas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó como un «matón y un mal tipo».

En su nueva crítica a su homólogo colombiano, el primer mandatario de los Estados Unidos dijo además que Petro se ha dedicado a fabricar drogas.

Cultivan todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran en Estados Unidos generalmente pasan por México, y (a Petro) más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país. (Petro) ha llevado a su país a una trampa mortal”, dijo Donald Trump.

Nota recomendada: Donald Trump suspende ayudas para Colombia

Trump confirmó que Estados Unidos canceló la ayuda económica a Colombia, insistiendo en el tema de los cultivos ilícitos y la lucha contra las drogas.

En su respuesta a Donald Trump, Gustavo Petro anunció que buscará abogados estadounidenses para defenderse.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Lo que dijeron Gustavo Petro e Iván Duque por la absolución a Álvaro Uribe

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado este martes la absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, que ha tumbado así la condena a…
Siga leyendo

Iván Cepeda apelará la absolución al expresidente Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció la apelación a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá con la que revocó la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos. Cepeda Castro acudirá a la Corte Suprema de…
Siga leyendo

Condenan a alias ‘El Veneco’ por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Europa Press | , ,
La Justicia ha condenado este martes a Carlos Eduardo Mora, alias ‘El Veneco’, a 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tenencia ilícita de armas y concierto para delinquir en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe. Según ha…
Siga leyendo

Revocan la condena a Álvaro Uribe Vélez

| Europa Press | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, tumbando así la condena a doce años de arresto domiciliario impuesta hace menos de tres meses en primera…
Siga leyendo

Según Petro, «el TLC con EEUU está suspendido de facto»

| Europa Press | , ,
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha asegurado este lunes que el Tratado de Libre Comercio firmado por su país y Estados Unidos que entró en vigor en 2012 está «suspendido de facto» desde la imposición de aranceles del 10 por ciento por parte de…
Siga leyendo