El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continuó con su andanada de críticas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó como un «matón y un mal tipo».

En su nueva crítica a su homólogo colombiano, el primer mandatario de los Estados Unidos dijo además que Petro se ha dedicado a fabricar drogas.

Cultivan todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran en Estados Unidos generalmente pasan por México, y (a Petro) más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país. (Petro) ha llevado a su país a una trampa mortal”, dijo Donald Trump.

Trump confirmó que Estados Unidos canceló la ayuda económica a Colombia, insistiendo en el tema de los cultivos ilícitos y la lucha contra las drogas.

En su respuesta a Donald Trump, Gustavo Petro anunció que buscará abogados estadounidenses para defenderse.