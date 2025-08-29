Una de las camionetas que conforman el esquema de seguridad del exministro del Interior y candidato presidencial, Daniel Palacios, sufrió un accidente en la ciudad de Medellín.

El vehículo, según informaron desde el equipo de Palacios presentó fallas en los frenos y desde el momento en que se percataron que algo extraño sucedía, pidieron al candadito ubicarse en otro de los carros.

El accidente ocurrió específicamente en el sector de Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe en la capital de Antioquia.

El saldo de este accidente es de siete policías y dos integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) heridos. Uno de los escoltas del esquema se encuentra en estado crítico, al parecer sería el conducto de la camioneta que presentaba fallas en los frenos.