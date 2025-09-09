Ir al contenido principal

El exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, tendrá que enfrentar nuevos cargos en la justicia por la celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y lavado de activos.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación tiene que ver con la celebración de un contrato a través de la Fundación Consciencia Social, en donde Petro Burgos tendría intereses, junto con su exesposa Day Vásquez.

Otro cargo por el que Nicolás Petro deberá responder está relacionado con el delito de Lavado de Activos por supuestamente haberse apoderado de un monto de 1.054 millones de pesos que no tiene cómo justificar, y que habría recibido de manos de Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso ‘el turco’ Hilsaca.

En las próximas semanas se citará a la audiencia en un juzgado de Barranquilla en donde la Fiscalía expondrá lo que encontró durante el proceso de investigación.

