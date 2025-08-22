Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Naciones Unidas ha pedido «frenar la violencia» y «propiciar la justicia» en Colombia tras la muerte de casi 20 personas en dos atentados registrados este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el Valle del Cauca, y en Amalfi, Antioquia, ambos departamentos situados en el oeste del país.

«Condenamos firmemente los hechos de violencia ocurridos hoy en Cali y Amalfi. Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias», ha indicado la misión de la ONU para Colombia en un comunicado.

Así, ha recalcado que es «imperativo» proteger a la población y propiciar la «actuación judicial» para que los responsables no queden impunes tras unos atentados que han dejado de momento seis y doce muertos, respectivamente.

Nota recomendada: Militarizan a Cali tras el atentado en las últimas horas a la Base Aérea

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha anunciado que ya se ha producido la detención de un miembro de Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las extintas guerrillas de las FARC, quien ha sido acusado de haber participado en el atentado de Cali.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Clan del Golfo protagonizó ataque con dron a un helicóptero de la Policía

| Confidencial Noticias | ,
El director de la Policía, Mayor General Carlos Fernando Triana, aseguró que el ataque con dron a un helicóptero black hawk de la Policial Nacional que estaba en labores de extracción de un personal que se encontraba en zona rural de Amalfi, Antioquia, fue…
Siga leyendo

Corte Suprema de Justicia abre investigación a David Racero

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en contra del representante a la cámara por el Pacto Histórico, David Racero, para que responda ante el tribunal por el escándalo relacionado con la supuesta exigencia de dineros a su…
Siga leyendo

Nicaragua concede asilo a Carlos Ramón González y niega su extradición a Colombia

| Europa Press | , ,
Las autoridades de Nicaragua han concedido este miércoles asilo político a Carlos Ramón González, quien fuera director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del gobierno de Gustavo Petro, rechazando así la solicitud de extradición de…
Siga leyendo

Álvaro Uribe asegura que en 2026 su partido regresará al poder

| Confidencial Noticias | , ,
El expresidente Álvaro Uribe ha asegurado este miércoles que su partido regresará al poder: «ganaremos tranquilamente» las elecciones de 2026, durante su primer acto público después de que en la víspera un tribunal levantara el arresto domiciliario que…
Siga leyendo

Roy Barreras asegura que aún no es candidato y anuncia lista propia al Senado

| Confidencial Noticias | , ,
El excongresista y exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, anunció la decisión de su partido ‘La Fuerza’, con el que presentará una lista a Senado de 31 personas de diferentes liderazgos regionales que hasta el momento le han manifestado su…
Siga leyendo