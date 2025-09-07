Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional, en articulación con el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 32, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, lograron la captura de alias Grillo, de 26 años, quien llevaba más de 5 años en la estructura Primera, Armando Ríos.

Era considerado hombre de confianza de alias Yesica la Morocha, cabecilla financiera del grupo, y cumplía funciones de coordinador de logística y transporte de material bélico, encargado del reclutamiento de menores de edad en zonas rurales de Calamar, Guaviare, responsable del cobro de extorsiones a la población civil en Meta y Guaviare, y facilitador de explosivos y drones para ataques terroristas contra instalaciones militares, como los ocurridos en Miraflores en 2025.

Alias Grillo se encuentra vinculado a una investigación de la Fiscalía, por delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

Nota recomendada: Ejército captura a alias Stiven, responsable de reclutar menores

«Estos resultados son el reflejo del trabajo decidido y conjunto de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, que no descansan en la misión de proteger la vida y la tranquilidad de los habitantes del Meta, Guaviare y Vaupés. Con la captura de alias Grillo, debilitamos de manera significativa las finanzas, la capacidad de reclutamiento y el aparato logístico del GAO-r Armando Ríos», explicó el brigadier general, Freddy Fernando Gómez Gamba, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Podcast: Manolito Salazar revela que el expresidente Álvaro Uribe estará en la lista al Senado del Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
El periodista Manolito Salazar detalla la manera como se están armando las listas a Senado y Cámara y asegura que el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, buscará una curul por el Centro Democrático.
Siga leyendo

Movimiento político de Mauricio Lizcano se quedó sin personería jurídica

| Confidencial Noticias | , ,
La Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la personería del movimiento político ‘Gente En Movimiento’ del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano. La célula del alto tribunal determinó que no cumple con los requisitos para considerarse en calidad de…
Siga leyendo

Capturan al autor material del atentado al periodista Gustavo Chicangana

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Cortesía de Guaviare Estéreo La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dieron captura a a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, señalado coordinador del ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, el pasado 5…
Siga leyendo

Mauricio Cárdenas pide a Gustavo Petro responsabilizarse por los ataques a militares y policías

| Confidencial Noticias | ,
El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas Santamaría, hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro, por la situación de seguridad que atraviesa Colombia. Según Cárdenas, que ha puesto en duda el manejo del orden público y que, según su…
Siga leyendo

Corte Constitucional prohíbe las corridas de toros, coleos y peleas de gallo

| Confidencial Noticias | ,
La Corte de Constitucional declaró exequible la Ley No Más Olé, de autoría de la senadora, Esmeralda Hernández, que prohibió las corridas de toros en Colombia. Así mismo, expidió la anulación de las corralejas, peleas de gallos, y coleos, eventos propios…
Siga leyendo