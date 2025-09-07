Tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional, en articulación con el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 32, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, lograron la captura de alias Grillo, de 26 años, quien llevaba más de 5 años en la estructura Primera, Armando Ríos.

Era considerado hombre de confianza de alias Yesica la Morocha, cabecilla financiera del grupo, y cumplía funciones de coordinador de logística y transporte de material bélico, encargado del reclutamiento de menores de edad en zonas rurales de Calamar, Guaviare, responsable del cobro de extorsiones a la población civil en Meta y Guaviare, y facilitador de explosivos y drones para ataques terroristas contra instalaciones militares, como los ocurridos en Miraflores en 2025.

Alias Grillo se encuentra vinculado a una investigación de la Fiscalía, por delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

«Estos resultados son el reflejo del trabajo decidido y conjunto de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, que no descansan en la misión de proteger la vida y la tranquilidad de los habitantes del Meta, Guaviare y Vaupés. Con la captura de alias Grillo, debilitamos de manera significativa las finanzas, la capacidad de reclutamiento y el aparato logístico del GAO-r Armando Ríos», explicó el brigadier general, Freddy Fernando Gómez Gamba, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional.