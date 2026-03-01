Operativo internacional permite la incautación de 28 toneladas de cocaína

La Policía Nacional en colaboración con otros países logró la incautación de más de 28 toneladas de clorhidrato de cocaína, más de 3 toneladas de marihuana y 1.836.000 mililitros de ketamina; así como la captura de 38 personas, la inmovilización de 3 vehículos, 4 embarcaciones y la incautación de 700 mil dólares provenientes de economías ilícitas.

La operación se ejecutó de manera coordinada con aliados estratégicos como la DEA y HSI de los Estados Unidos, el Proyecto SEACOP, el Servicio Aeronaval de Panamá, la DNIA de Ecuador, la Policía Judicial de España y la Aduana Francesa.

Las acciones operativas se desarrollaron de manera simultánea en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana.

“Estos resultados demuestran que la unión de capacidades entre países permite golpear con mayor contundencia al narcotráfico. La cooperación internacional fortalece nuestros lazos institucionales, optimiza el intercambio de información estratégica y nos permite destruir las estructuras criminales que amenazan la seguridad de Colombia y del mundo”, afirmó el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos.

