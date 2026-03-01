Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Policía Nacional en colaboración con otros países logró la incautación de más de 28 toneladas de clorhidrato de cocaína, más de 3 toneladas de marihuana y 1.836.000 mililitros de ketamina; así como la captura de 38 personas, la inmovilización de 3 vehículos, 4 embarcaciones y la incautación de 700 mil dólares provenientes de economías ilícitas.

La operación se ejecutó de manera coordinada con aliados estratégicos como la DEA y HSI de los Estados Unidos, el Proyecto SEACOP, el Servicio Aeronaval de Panamá, la DNIA de Ecuador, la Policía Judicial de España y la Aduana Francesa.

Las acciones operativas se desarrollaron de manera simultánea en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana.

“Estos resultados demuestran que la unión de capacidades entre países permite golpear con mayor contundencia al narcotráfico. La cooperación internacional fortalece nuestros lazos institucionales, optimiza el intercambio de información estratégica y nos permite destruir las estructuras criminales que amenazan la seguridad de Colombia y del mundo”, afirmó el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos.

Nota recomendada: ELN deja en libertad a un ingeniero secuestrado

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Paloma Valencia cierra su campaña con dardos a Petro y Cepeda

| Confidencial Noticias | , ,
En su cierre de campaña, la senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia recorrió las localidades de Suba, Engativá y Usaquén, reivindicó el discurso en favor de la seguridad y recordó varios de los logros de los gobiernos Pastrana, Uribe…
Siga leyendo

Operativo internacional permite la incautación de 28 toneladas de cocaína

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional en colaboración con otros países logró la incautación de más de 28 toneladas de clorhidrato de cocaína, más de 3 toneladas de marihuana y 1.836.000 mililitros de ketamina; así como la captura de 38 personas, la inmovilización de 3…
Siga leyendo

«Los encuestadores saben manipular encuestas, yo sé ganar elecciones»: Roy Barreras

| Alejandro Poveda | ,
A una semana de que Colombia vaya a las urnas el próximo 8 de marzo y en medio de uno de los recorridos que adelanta por Bogotá, el candidato presidencial Roy Barreras dialogó con el periodista Oscar Sevillano, de Confidencial Noticias, sobre diversos puntos…
Siga leyendo

«Para ser un buen profesional, hace mucho más el que quiere que el que puede»: Presidente de la Red Summa

| Confidencial Noticias | ,
Red SUMMA: una alianza internacional que impulsa la educación superior 100 % online En un mundo en el que la educación digital ha dejado de ser una alternativa para convertirse en una necesidad, la Red SUMMA se ha consolidado como una alianza…
Siga leyendo

Luis Fernando Ulloa recorre a Bogotá y aprende de ella

| Alejandro Poveda | , ,
Aunque nació el 24 de junio de 1980 en Santiago de Cali, la  identidad de Fernando Ulloa no gira propiamente en la ciudad donde abrió los ojos, sino en aquella que moldeó su carácter: Popayán. Hijo de madre delineante arquitectónica y padre ingeniero…
Siga leyendo