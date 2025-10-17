La Corte Constitucional dio la razón a las madres de los jóvenes asesinados por el Ejército Nacional para registrarlos como muertos en combate, y falló en contra del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, ordenándole pedir perdón.

El alto tribunal ordenó a Miguel Polo Polo devolver las botas que simbolizaban a los Falsos Positivos en medio de un acto en la Plaza Núñez del Capitolio Nacional.

En el fallo, la Corte revoca las decisiones del Juzgado 042 Civil del Circuito de Bogotá y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y ordena al congresista en medio de un acto público transmitido por sus redes sociales y por los canales institucionales del Congreso de la República, pedir perdón a las víctimas de los Falsos Positivos.

Así mismo, ordenó a las presidencias de Senado y Cámara de Representantes hacer otra exposición artística en el Patio Rafael Núñez, garantizando condiciones de respeto y seguridad a la misma.