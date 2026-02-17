La sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá le dio 48 horas al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia para que posesione en el cargo de rector a José Ismael Peña.

La decisión se da como respuesta a una tutela interpuesta por el profesor Peña en segunda instancia, con la que se anula una decisión anterior del 21 de diciembre de 2025 proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá.

«Ordenar al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio del cargo de Rector por parte del señor José Ismael Peña Reyes, conforme al Acta 05 del 21 de marzo de 2024», se lee en el fallo.

Además estipula que el Consejo Superior Universitario efectuó una lectura inadecuada del alcance del fallo del 4 de septiembre de 2025 (archivo 09 – folios 43–77), y señala que lo que el accionante solicita no es el restablecimiento derivado de la sentencia electoral, sino el cumplimiento de un acto de elección vigente que no fue anulado.

