El Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico, como resultado de la fusión entre los partidos Comunista, Unión Patriótica y Polo Democrático.

De esta manera el Pacto Histórico se convirtió oficialmente en un partido único quedando habilitado para presentar listas a Senado y Cámara de Representantes, y también competir por la presidencia de la república.

Nota recomendada: Lucho Garzón regresa a la política

Al respecto, el candidato presidencial, Iván Cepeda Castro, anunció desde su cuenta de X, que el ahora partido político, Pacto Histórico, presentará sus listas a Senado y Cámara el próximo 4 de diciembre.