El Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico, como resultado de la fusión entre los partidos Comunista, Unión Patriótica y Polo Democrático.

De esta manera el Pacto Histórico se convirtió oficialmente en un partido único quedando habilitado para presentar listas a Senado y Cámara de Representantes, y también competir por la presidencia de la república.

Nota recomendada: Lucho Garzón regresa a la política

Al respecto, el candidato presidencial, Iván Cepeda Castro, anunció desde su cuenta de X, que el ahora partido político, Pacto Histórico, presentará sus listas a Senado y Cámara el próximo 4 de diciembre.

Petro invita a Trump a no amenazar» la soberanía de Colombia

| Europa Press |
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha invitado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para ver «cómo destruyen» los laboratorios de producción de drogas, después de que el inquilino de la Casa Blanca sostuviera que Bogotá puede ser objeto de…
Fiscalía pide enviar a la cárcel a Nicolás Petro

| Confidencial Noticias |
La fiscal, Lucy Laborde, solicitó la detención del hijo del presidente de la república, Gustavo Petro, y exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro. De acuerdo con la fiscal, Petro Burgos debe ser privado de su libertad, mientras responde por los delitos de…
Álvaro Uribe confirma el retiro de Miguel Uribe Londoño de la consulta del Centro Democrático

| Confidencial Noticias |
A través de un video publicado en la red social X, el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, confirmó la continuidad del proceso de escogencia de un candidato presidencial al interior del partido. Uribe Vélez mencionó los…
Lucho Garzón regresa a la política

| Confidencial Noticias |
El exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, regresa a la política electoral para encabezar la lista a Senado de la coalición En Marcha y la Alianza Verde. Garzón llega a la coalición, propuesto por el exministro y candidato presidencial, Juan Fernando…
Según Armando Benedetti, habría irregularidades en el fallo del CNE contra el Pacto Histórico

| Confidencial Noticias |
Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que existen irregularidades en el fallo del Consejo Nacional Electoral – CNE, en contra del Pacto Histórico. Benedettí señaló que uno de los magistrados del CNE se habría ausentado de la sala…
