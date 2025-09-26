Ir al contenido principal

El Pacto Histórico analiza la ruta que debe seguir para participar en la campaña electora de 2026, a Senado y Cámara de Representantes y también a la presidencia de la república, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá dio la orden de la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral de autorizar la inscripción de sus precandidaturas.

Tras conocerse esta decisión de la justicia, la coalición petrista tomó la decisión de cancelar su participación en la consulta de octubre para escoger candidato único con el que participará en las elecciones presidenciales de 2026.

“El Comité Político definirá el mecanismo democrático que garantice una sola candidatura en nombre del Pacto Histórico en esta contienda electoral. Las precandidaturas actuales podrán continuar, si así lo deciden, en su aspiración de representar al Pacto Histórico en la consulta del Frente Amplio, presentando sus propuestas programáticas y acompañando el proceso para el Congreso de la República”, dice el comunicado.

Pese a esta decisión, el precandidato y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció la inscripción de su candidatura y dijo que seguirá adelante en su intención de buscar la presidencia.

