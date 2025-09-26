Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Tras la orden directa del presidente Gustavo Petro para que el Pacto Histórico participe en las consultas del mes de octubre para escoger candidatura única a la presidencia de la república, la coalición petrista tomó la decisión de mantener las aspiraciones de Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.

Se retiran entonces de la consulta, las senadoras María José Pizarro y Gloria Flores, junto con la exministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad y el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.

Nota recomendada: Gustavo Bolívar abandona la consulta del Pacto Histórico

Se llegó a la decisión de que la lista al Senado la encabece la senadora Pizarro, mientras que Muhamad respaldará junto a Gustavo Bolívar la candidatura del senador Iván Cepeda.

«Hoy hemos dado un paso definitivo! Se juega el todo por el todo! Pero sabemos luchar contra las maquinarias y construir espíritu colectivo y popular! 4 semanas para consolidar el cambio en el que podemos creer», escribió Susana Muhamad en su cuenta de X al anunciar su adhesión a Iván Cepeda.

De esta manera el grupo de partidos que apoyan a Gustavo Petro en su gestión como presidente comienzan a superar sus problemas para participar en las elecciones, al tiempo en que dejan ver sus diferencias internas, especialmente por la incomodidad de algunos de sus miembros con la presencia del exalcalde Daniel Quintero.

Puede leer también: Nota recomendada: «No se puede censurar a Daniel Quintero vulnerando la presunción de inocencia»: Esmeralda Hernández

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«La confianza en la Presidencia es muy baja»: Cesar Caballero

| Confidencial Noticias | , ,
La encuesta de Cifras y Conceptos revela que por primera vez en 17 años la confianza en una institución como la Presidencia de la República, se encuentra muy por debajo de otras entidades que tradicionalmente son mal calificadas como el Congreso de la…
Siga leyendo

Pacto Histórico no escogerá su candidato presidencial en la consulta de octubre

| Confidencial Noticias | , ,
El Pacto Histórico analiza la ruta que debe seguir para participar en la campaña electora de 2026, a Senado y Cámara de Representantes y también a la presidencia de la república, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá dio la orden de la Registraduría y…
Siga leyendo

«No se puede censurar a Daniel Quintero vulnerando la presunción de inocencia»: Esmeralda Hernández

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, en entrevista para Confidencial Noticias, habla sobre los problemas jurídicos que enfrenta la coalición para convertirse en un partido único, y considera además que no se puede impedir la participación en…
Siga leyendo

Mauricio Lizcano negó tener algo que ver con los hechos de corrupción de la UNGRD

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial y exministro, Mauricio Lizcano, en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso judicial por el caso de corrupción en la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo, negó tener vínculos con este…
Siga leyendo

Siguen los desacuerdos entre los precandidatos del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
No cesan los desacuerdos entre los precandidatos del Pacto Histórico por cuenta de la presencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la consulta. Es tanta la incomodidad que parece causar Daniel Quintero a precandidatos del petrismo como Gustavo…
Siga leyendo