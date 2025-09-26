Tras la orden directa del presidente Gustavo Petro para que el Pacto Histórico participe en las consultas del mes de octubre para escoger candidatura única a la presidencia de la república, la coalición petrista tomó la decisión de mantener las aspiraciones de Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.

Se retiran entonces de la consulta, las senadoras María José Pizarro y Gloria Flores, junto con la exministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad y el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.

Se llegó a la decisión de que la lista al Senado la encabece la senadora Pizarro, mientras que Muhamad respaldará junto a Gustavo Bolívar la candidatura del senador Iván Cepeda.

«Hoy hemos dado un paso definitivo! Se juega el todo por el todo! Pero sabemos luchar contra las maquinarias y construir espíritu colectivo y popular! 4 semanas para consolidar el cambio en el que podemos creer», escribió Susana Muhamad en su cuenta de X al anunciar su adhesión a Iván Cepeda.

De esta manera el grupo de partidos que apoyan a Gustavo Petro en su gestión como presidente comienzan a superar sus problemas para participar en las elecciones, al tiempo en que dejan ver sus diferencias internas, especialmente por la incomodidad de algunos de sus miembros con la presencia del exalcalde Daniel Quintero.

