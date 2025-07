Ante tanta disputa interna que existe al interior del Pacto Histórico y las constantes quejas que le llegan al presidente de la república de las puyas y malquerencias que hay entre uno y otro de sus miembros, una vez el primer mandatario, Gustavo Petro, y líder natural del partido de izquierda llamó a la unión.

Aunque el llamado lo hizo directamente al precandidato Gustavo Bolívar, en realidad el presidente Petro le habló a todos porque es bien sabido que hay más de una rencilla al interior del partido de Gobierno donde por ejemplo, Roy Barreras no es bien visto; Daniel Quintero no es de buen recibo; Gustavo Bolívar no tiene buenas relaciones con la mayoría de sus copartidarios y los verdes petristas no gozan de la entera confianza de los más radicales petristas.

“Si nos separamos por combitos no tenemos la mayoría en el Congreso. Si organizamos la mayoría popular, podemos hacer las leyes de Colombia y una es que la tierra no se compra por la renta cocainera o de monopolio, sino por evalúo catastral”, señaló Gustavo Petro.