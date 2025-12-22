La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, aceptó participar en la consulta de la centro derecha, junto a Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.

La senadora Paloma Valencia dio el si luego de consultar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y algunos integrantes del Centro Democrático.

Luego del anuncio, los demás precandidatos de la Gran Consulta, como se hacen llamar, dieron la bienvenida a la congresista con quien competirán por la candidatura única de la centro derecha.

«Esta es una unidad que busca proponerle al país una alternativa diferente, con diversas ideas, carácter y respeto. Por encima de los egos y las ideologías, Colombia necesita liderazgos que den resultados, actúen con transparencia y pongan al país primero» escribió Juan Manuel Galán en su cuenta de X.

