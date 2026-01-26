Ir al contenido principal

La candidata presidencial del Centro Democrático y senadora de la república, defendió su elección como aspirante oficial del uribismo, luego de conocer la carta en la que el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie y esposo de la congresista, María Fernanda Cabal, anuncia su retiro del partido y deja un manto de duda sobre la manera en como se hizo la encuesta interna.

En entrevista con Blu Radio, Valencia aseguró que el mecanismo de selección fue “absolutamente transparente” y que el resultado coincide con los pronósticos de las firmas encuestadores y las mediciones internas de campaña.

Valencia Laserna negó cualquier posibilidad de escisión del partido Centro Democrático, reiterando que se encuentra unificado en torno a su campaña.

«Este es un partido monolítico, un partido que no se va a dividir ni se va a partir porque los procesos son difíciles”, señaló.

La candidata uribista reiteró su invitación a su copartidaria María Fernanda Cabal a respaldar la campaña presidencial.

“Ella sabe de mi aprecio (…) ojalá decida quedarse. Este es su partido, este es su lugar”, puntualizó.

Lafaurie y Cabal no quieren seguir en el uribismo

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix Lafaurie, envió una carta al Centro Democrático anunciando su salida del partido, y pidiendo la escisión para que su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, pueda armar su propia…
Clara López no está convencida de ir a la consulta del Pacto Amplio

La senadora Clara López anunció su decisión de no participar en la consulta del Pacto Amplio en donde estarán los precandidatos, Roy Barreras, Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero. «Estoy optando por ser candidata presidencial sin ir a las…
Iván Cepeda ganaría las elecciones presidenciales, según encuesta del CNC

Según la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) divulgada por la Revista Cambio, que mide la intención de voto para las elecciones presidenciales, si la primera vuelta fuera mañana, Iván Cepeda ganaría con un 33,4%, el segundo lugar sería…
Carta de los órganos de control y la Registraduría al CNE pidiendo claridad para las consultas

El procurador general de la Nación, junto con el contralor general y el registrador Hernán Penagos, envió una carta al Consejo Nacional Electoral exigiendo claridad para las consultas del próximo 8 de marzo. Además de pedir prontitud en la definición de…
Uribismo aclama a Paloma Valencia como su candidata

La senadora Paloma Valencia fue proclamada por el Centro Democrático como su candidata presidencial durante la Convención Nacional del partido. En el evento intervino el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien destacó los logros de la candidata y pidió a…
