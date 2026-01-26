La candidata presidencial del Centro Democrático y senadora de la república, defendió su elección como aspirante oficial del uribismo, luego de conocer la carta en la que el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie y esposo de la congresista, María Fernanda Cabal, anuncia su retiro del partido y deja un manto de duda sobre la manera en como se hizo la encuesta interna.

En entrevista con Blu Radio, Valencia aseguró que el mecanismo de selección fue “absolutamente transparente” y que el resultado coincide con los pronósticos de las firmas encuestadores y las mediciones internas de campaña.

Valencia Laserna negó cualquier posibilidad de escisión del partido Centro Democrático, reiterando que se encuentra unificado en torno a su campaña.

«Este es un partido monolítico, un partido que no se va a dividir ni se va a partir porque los procesos son difíciles”, señaló.

La candidata uribista reiteró su invitación a su copartidaria María Fernanda Cabal a respaldar la campaña presidencial.

“Ella sabe de mi aprecio (…) ojalá decida quedarse. Este es su partido, este es su lugar”, puntualizó.

