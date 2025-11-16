Paloma Valencia propone usar bienes en manos de la SAE para construir espacios deportivos

Ir al contenido principal

La precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó una propuesta para complementar la educación de niños y jóvenes en el paìs.

Según Valencia, el país tiene un reto urgente debido a la existencia de numerosas medias jornadas escolares que dejan a los niños desocupados durante gran parte del día. Su propuesta central es instituir una segunda jornada obligatoria, donde los estudiantes puedan dedicarse al deporte, la música, la danza, el teatro y otras actividades culturales.

La congresista propone construir un sistema nacional de escuelas deportivas por disciplina, que articule las escuelas existentes con rutas claras hacia equipos y competencias profesionales. La precandidata explicó que el “eslabonamiento” que ya funciona en el fútbol debe replicarse en todos los deportes, permitiendo que los talentos locales puedan progresar sin depender de padrinos políticos ni de trámites burocráticos.

Nota recomendada: ”El Congreso debe rechazar la reforma tributaria”: Mauricio Cardenas

Propuso también fortalecer el papel de los deportistas exitosos para que roten por estas escuelas como ejemplos e inspiración. Planteó además rematar bienes de la SAE para construir espacios deportivos, ampliar los incentivos tributarios y crear esquemas de “obras por impuestos” dirigidos al deporte. Anunció además un programa de reducción de IVA y otros tributos para quienes patrocinen selecciones deportivas y procesos de alto rendimiento.

PORTADA

