El expresidente de ICETEX y exrepresentante a la cámara, Mauricio Toro, analiza la posibilidad de presentar su nombre en las elecciones legislativas de marzo de 2026, y aunque no se ha decidido ya ha recibido diferentes ofertas de partidos y movimientos que lo quieren en su lista.

Dentro de esos partidos que quieren a Toro dentro de sus filas están el Partido Liberal, Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y hasta el mismo Roy Barreras, quien desea tenerlo al interior de su movimiento, La Fuerza.

Mauricio Toro no ha tomado ninguna decisión, y no tiene claro si en realidad va a presentar su nombre en las elecciones a Cámara y Senado o seguirá prestando sus servicios profesionales en la empresa privada como lo ha venido haciendo desde que se retiró del ICETEX. Por ahora el excongresista, solo escucha.