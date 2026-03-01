Red SUMMA: una alianza internacional que impulsa la educación superior 100 % online

En un mundo en el que la educación digital ha dejado de ser una alternativa para convertirse en una necesidad, la Red SUMMA se ha consolidado como una alianza internacional de instituciones de educación superior que apuesta por la excelencia académica y la formación sin fronteras.

Fundada en 2008, la red nació con un propósito común: compartir objetivos, metodologías y tecnologías para formar profesionales capaces de responder a los desafíos globales. Desde entonces, su crecimiento ha estado marcado por la integración de instituciones que trabajan bajo un mismo modelo educativo y una visión centrada en el estudiante.

Cesar Pérez Castro, presidente de la Red Summa en entrevista para Confidencial Noticias, habló sobre la manera en que surgió la idea de crear instituciones de educación superior 100% virtuales en diferentes países.

«La idea surge porque yo he tenido siempre relación con la educación, he sido profesor en una escuela de negocios muy prestigiosa en España pero que su metodología era presencial. Un día, trabajando, dando unos cursos de formación con un banco, a sus directores de sucursal, el presidente de la entidad nos dijo que le había gustado mucho, que tenía muy buenas referencias pero que el curso era muy caro (…) muy caro porque sus directores de oficina habían estado cuatro días ahí sin salir a vender», reveló.

Dicho comentario motivó una profunda reflexión sobre el plan de estudios y cuales de sus componentes podrían potenciarse con las nuevas tecnologías de la información, tales como el video por streamming. La conclusión de dicho análisis fue que cerca del 80% de los componentes podría hacerse de manera virtual. Ese fue el origen de la iniciativa.

Valiéndose de dicho concepto, y con una absoluta vocación por ser 100% virtual y de alcance internacional, nació esta oferta educativa en la que además, en sus primeros años la comunidad académica se configuró con un 80% de estudiantes latinoamericanos y un 20% españoles.

«En ese momento empezamos a viajar a países para firmar convenios con otras universidades y yo creo que al primero al que viajé fue Colombia. Tuvimos la suerte y el honor de fundar la primera universidad online que se aprobó en Colombia. En el año 2012 no había ninguna universidad que hubiera nacido 100% virtual y fuimos nosotros los primeros», agregó Cesar Pérez Castro.