El Partido de la U confirmó a través de un comunicado su decisión de escuchar a los precandidatos presidenciales con miras a las elecciones de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, estos encuentros tendrán como objetivo principal escuchar los diferentes planteamientos y soluciones que proponen los presidenciales a los problemas que enfrenta el país.

Uno de los precandidatos que busca ser escuchados es el excongresista y exembajador del Reino Unido, Roy Barreras, quien hizo parte de la bancada del Partido de la U durante mucho tiempo, y quien lidera un movimiento político nuevo conocido con el nombre de La Fuerza.

Barreras quiere que lo escuchen en una reunión de bancada de Cámara y Senado, para según el, «compartirles el camino que hemos previsto para conducir a Colombia hacia un Gobierno seguro, estable, sensible y eficaz».

Se espera que el Partido de la U defina fecha y hora de este encuentro y anuncie los nombres de los precandidatos que participarán en la reunión.