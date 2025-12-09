El Partido Liberal extendió invitación al candidato y exministro del Interior, Daniel Palacios, para que acepte ser coavalado por la colectividad y participe en la consulta de la derecha política el próximo 8 de marzo de 2026.

El liberalismo ya había coavalado la candidatura del exgobernador, Héctor Olimpo Espinosa, quien fue secretario general del partido durante la dirección de Simón Gaviria, y además fue viceministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Fuentes de Confidencial Noticias aclararon que así como se le dio coaval al exgobernador Espinosa, se puede hacer lo mismo con otros precandidatos como Daniel Palacios por ejemplo, que están interesados en participar en la consulta de la centro derecha del próximo 8 de marzo.

