Confidencial Noticias
El Partido Liberal interpuso una acción de tutela en el Consejo de Estado que será fallada por la Sección Quinta, en donde pide al Nuevo Liberalismo cambiar sus símbolos, previo a la inscripción de sus candidatos a Senado y Cámara.
El liberalismo considera que los símbolos del Nuevo Liberalismo son muy similares a los suyos, y que esto podría generar confusión en su militancia.
«El origen de ese partido surgió de vertientes políticas existentes en el interior del Partido Liberal, por lo que guardan semejanza y no se logra identificar con claridad la diferencia», indica la demanda interpuesta.
Esta demanda configura una nueva ruptura entre la casa Gaviria y los Galán, y dificulta una posible llegada de Juan Manuel Galán a la coalición convocada por los expresidentes Cesar Gaviria y Álvaro Uribe Vélez.