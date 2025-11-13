Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Partido Liberal interpuso una acción de tutela en el Consejo de Estado que será fallada por la Sección Quinta, en donde pide al Nuevo Liberalismo cambiar sus símbolos, previo a la inscripción de sus candidatos a Senado y Cámara.

El liberalismo considera que los símbolos del Nuevo Liberalismo son muy similares a los suyos, y que esto podría generar confusión en su militancia.

«El origen de ese partido surgió de vertientes políticas existentes en el interior del Partido Liberal, por lo que guardan semejanza y no se logra identificar con claridad la diferencia», indica la demanda interpuesta.

Esta demanda configura una nueva ruptura entre la casa Gaviria y los Galán, y dificulta una posible llegada de Juan Manuel Galán a la coalición convocada por los expresidentes Cesar Gaviria y Álvaro Uribe Vélez.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Cesar Julio Valencia es el nuevo ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Cesar Julio Valencia Copete, es el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro. El nuevo ministro reemplaza a Eduardo Montealegre quien salió en medio de una fuerte pelea con el ministro del…
Siga leyendo

Policía desarticula red transnacional de narcotráfico

| Confidencial Noticias | ,
La operación conjunta entre la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) y INTERPOL, la Policía Nacional permitió la captura de de dos ciudadanos británicos requeridos mediante Notificación Roja de INTERPOL, emitida por una corte de Birmingham (Inglaterra). …
Siga leyendo

Polémica por la orden de la Corte Constitucional de retirar los crucifijos de los juzgados

| Confidencial Noticias | ,
El senador Mauricio Giraldo expresó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional que conmina a los despachos judiciales del país a retirar crucifijos y demás símbolos religiosos de los recintos donde funcionan los juzgados. “El crucifijo no es un…
Siga leyendo

Jairo Clopatofsky adhiere a Juan Carlos Pinzón

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Deportes, Jairo Clopatofsky, renunció a su candidatura a la presidencia de la república y anunció su apoyo a la aspiración del exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Clopatofsky y Pinzón…
Siga leyendo

Las últimas peleas políticas en la derecha

| Confidencial Noticias | , ,
Los exgobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), protagonizan una pelea al interior de la coalición La Fuerza de las Regiones por diferencias que…
Siga leyendo