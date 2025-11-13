El Partido Liberal interpuso una acción de tutela en el Consejo de Estado que será fallada por la Sección Quinta, en donde pide al Nuevo Liberalismo cambiar sus símbolos, previo a la inscripción de sus candidatos a Senado y Cámara.

El liberalismo considera que los símbolos del Nuevo Liberalismo son muy similares a los suyos, y que esto podría generar confusión en su militancia.

«El origen de ese partido surgió de vertientes políticas existentes en el interior del Partido Liberal, por lo que guardan semejanza y no se logra identificar con claridad la diferencia», indica la demanda interpuesta.

Esta demanda configura una nueva ruptura entre la casa Gaviria y los Galán, y dificulta una posible llegada de Juan Manuel Galán a la coalición convocada por los expresidentes Cesar Gaviria y Álvaro Uribe Vélez.