Militantes del Pacto Histórico elevaron su voz de protestas por el fuerte regaño que hizo el primer mandatario de la Nación, Gustavo Petro, quien rompió el protocolo de un acto en Tibú y le jaló las orejas a Gustavo Bolívar por hacer acto de presencia en el evento, luego de renunciar al cargo de director del Departamento de Prosperidad Social.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues, ya los que renunciaron, renunciaron y no se puede confundir eso”, dijo el presidente expresando su molestia.

En respuesta a este llamado de atención del primer mandatario, el partido Colombia Humana le recordó a Petro que la renuncia de Bolívar se haría efectiva el próximo 16 de mayo, por lo que estaría actuando desde el cargo.

“Para Militantes de Colombia Humana es evidente que Gustavo Bolívar era la persona indicada para anunciar las medidas de apoyo económico que van a cobijar los adultos mayores, cuya asistencia al evento fue importante. Es una inversión de $52.000 millones adicionales al presupuesto que maneja Prosperidad Social y que permitió el decreto de Conmoción Interior. La carta de renuncia de Gustavo Bolívar indica, explícitamente, que dejará el cargo el 16 de mayo”, dijo la organización política en un comunicado.

Nota recomendada: Consejo de Estado confirma prohibición para transmitir consejos de ministros a través de canales privados de televisión