El presidente, Gustavo Petro, aceptó conformar una comisión internacional que determine los presuntos lazos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el narcotráfico, una medida propuesta por el líder del grupo armado, Antonio García.

«El ELN debe entender que el camino de la paz consiste en la desconexión del mismo grupo con el narcotráfico. Antonio García propone una comisión internacional para verificar su desconexión. Acepto», ha declarado en redes sociales.

El mandatario ha defendido que esta comisión debe ser «científica e independiente» de las autoridades y ha indicado en el mismo mensaje que la información del grupo «debe ser entregada al Consejo sobre Drogas de Naciones Unidas».

Asimismo, Petro ha asegurado que la sustitución de cultivos de coca en el Catatumbo, región en la frontera con Venezuela donde mayormente opera el ELN, será «fuertemente apoyada financieramente por» su Gobierno, «en favor del campesinado (…) sin diferencia ideológica, y a sus asociaciones».

El dirigente colombiano ha hecho estas declaraciones tras la captura de alias ‘Calilla’, ‘Perro’ y ‘Zancudo’, como parte de una ofensiva contra la red financiera del ELN.

Así, ha respondido a la propuesta de García, emitida en un vídeo el pasado 20 de enero, cuando insistió en un «acuerdo nacional» con el Ejecutivo como salida a la «crisis estructural y al conflicto social, político y armado que ha marcado» al país latinoamericano.

En el mismo vídeo, el máximo dirigente del ELN aseguró que no existen pruebas que comprometan a la guerrilla con el tráfico de drogas. «Tanto las agencias norteamericanas, la DEA, la CIA, el FBI, las agencias de inteligencia, las fuerzas militares colombianas, la Policía, tienen información suficiente (de) que el ELN no tiene que ver nada de narcotráfico. Además, todas las acusaciones son suposiciones, no hay informaciones precisas de contextos, de personas, de sitios, de infraestructuras. Por lo tanto, el ELN siempre ha estado tranquilo (de) que no debe nada ni tiene nada», declaró.

Europa Press

